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Общество

Популярность гипермаркетов в России падает

В России сократилось развитие гипермаркетов, сообщает газета «Известия». Ритейлеры сокращают площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м.

Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019 года. Это связано с тем, что россияне перестали закупаться впрок и больше посещают магазины у дома. Еще одним фактором стали цены. Выяснилось, что раньше совершать покупки в гипермаркетах было выгоднее, чего не скажешь о нынешней ситуации. По мнению экспертов, свою роль могло сыграть и расположение крупных магазинов.

 

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