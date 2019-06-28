Популярность гипермаркетов в России падает
В России сократилось развитие гипермаркетов, сообщает газета «Известия». Ритейлеры сокращают площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м.
Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019 года. Это связано с тем, что россияне перестали закупаться впрок и больше посещают магазины у дома. Еще одним фактором стали цены. Выяснилось, что раньше совершать покупки в гипермаркетах было выгоднее, чего не скажешь о нынешней ситуации. По мнению экспертов, свою роль могло сыграть и расположение крупных магазинов.