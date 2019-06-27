Пожар в цехе пиломатериалов произошел в Печорском районе

09:08, 28 июня 2019, ПАИ

27 июня в 16:09 в Печорском районе в деревне Луки в здании цеха по обработке сухой доски выгорело помещение котельной, огонь повредил оборудование и деревянную обрешетку кровли. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Цех, станки и пиломатериалы удалось спасти.

28 июня в 0:30 в Себеже на улице Матросова неизвестные подожгли «БМВ 520» 2003 года выпуска. В результате автомобиль сгорел.