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Пожар в цехе пиломатериалов произошел в Печорском районе

27 июня в 16:09 в Печорском районе в деревне Луки в здании цеха по обработке сухой доски выгорело помещение котельной, огонь повредил оборудование и деревянную обрешетку кровли. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Цех, станки и пиломатериалы удалось спасти.

28 июня в  0:30 в Себеже на улице Матросова неизвестные подожгли «БМВ 520» 2003 года выпуска. В результате автомобиль сгорел.

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