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Общество

Пригласительные на концерт сводного хора Псковской области гости Ганзы могут получить в филармонии

Пригласительные билеты на концерт сводного хора Псковской области гости Ганзейских дней могут бесплатно получить в кассе областной филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Концерт пройдет 28 июня в Псковском кремле в 18:00.

В составе сводного хора Псковской области - ведущие хоровые коллективы региона, народные и академические. Лучшие хористы в сопровождении симфонического оркестра Псковской областной филармонии исполнят популярные песни военных лет, советского времени, а также духовную музыку. Дирижерами будут руководитель проекта, руководитель хора Московской Сретенской духовной семинарии диакон Александр Амерханов и главный дирижер симфонического оркестра Николай Хондзинский.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходят в Пскове с 27 по 30 июня. Гости могут посетить многочисленные тематические мероприятия, на которых обсуждаются актуальные вопросы культуры, международного сотрудничества, экономики, туризма и экологии.

В программе - международный кинофестиваль «Западные ворота», международный пленэр, фестиваль клубов исторической реконструкции, творческая лаборатория мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества, выставка промышленников Псковской области, форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», международная ремесленная ярмарка «Город мастеров», мероприятия Молодой Ганзы.

На нескольких сценических площадках выступят десятки российских и зарубежных творческих коллективов, в том числе Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема, группа «Фрукты».

Для зрителей работают торговые ряды, организованы спортивные, цирковые и театральные выступления для детей и взрослых.

Вход на все мероприятия бесплатный.

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