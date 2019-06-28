В Пскове подешевели свежие овощи

10:07, 28 июня 2019, ПАИ

В Пскове подешевели свежие овощи, сообщает Псковстат. Например, по сравнению с прошлой неделей снизилась цена на килограмм капусты (с 50 до 43 рублей), огурцов (с 97 до 88 рублей) и помидоров (со 136 до 126 рублей). При этом немного выросла стоимость молочных продуктов: молока и сметаны.

Также зафиксировано снижение цен на свинину с 210 до 208 рублей, однако килограмм говядины и баранины теперь обходится дороже, 384 рубля вместо 376 и 500 рублей вместо 499 соответственно.

Неизменными остались цены на гречку (53 рубля за килограмм) и рис (75 рублей за килограмм), выросли цены на пшено с 76 до 78 рублей и вермишель с 86 до 87 рублей.

Десяток куриных яиц подешевел с 48 до 47 рублей, прежней осталась цена на неразделанную замороженную рыбу (135 рублей).