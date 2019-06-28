0
11:01
Лучший фильм фестиваля «Западные ворота» определит международное жюри
10:07
В Пскове подешевели свежие овощи
09:21
Пригласительные на концерт сводного хора Псковской области гости Ганзы могут получить в филармонии
22:29
Полицейские Пскова несут службу в усиленном режиме на Ганзейских днях
21:06
Что предлагают гостям Ганзы в Пскове
20:26
Праздничный концерт на центральной площадке Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:03
Церемония торжественного открытия Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Игровую комнату обустроили в Бобровском детском доме на деньги неравнодушных псковичей

У подопечных псковского областного отделения Российского детского фонда, воспитанников Бобровского детского дома в Печорском районе, появилась новая игровая комната. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Детского фонда.

Оборудовать комнату необходимой мебелью и игрушками удалось благодаря средствам, собранным на предпасхальной акции «Доброе сердце». С помощью волонтёров псковичи собрали порядка 78 тысяч рублей. На эти средства в интернате купили развивающие игрушки, коврики, мягкую мебель, телевизор и DVD-плеер. 

В Бобровском детском доме живут более 70 детей-инвалидов – ребята в возрасте от 4 до 18 лет, страдающие различными заболеваниями и отклонениями в развитии. «Такие дети нуждаются в особой заботе и внимании, - рассказали в Детском фонде. - Педагоги и воспитатели учреждения стараются создать домашнюю атмосферу в учреждении, организовать индивидуальное пространство для развития девочек и мальчиков, но для этого в учреждении не хватало игрушек, специализированной мебели для комфорта и мягких ковриков для безопасности».

«Мы благодарны и признательны каждому, кто не прошел мимо копилки, неважно каким был взнос. Для нас важно ваше неравнодушие и доброта к нашим детям!» - поблагодарил всех помощников директор Бобровского детского дома Александр Степанов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучший фильм фестиваля «Западные ворота» определит международное жюри
28 июня 2019
Лучший фильм фестиваля «Западные ворота» определит международное жюри
В Пскове подешевели свежие овощи
28 июня 2019
В Пскове подешевели свежие овощи
Пригласительные на концерт сводного хора Псковской области гости Ганзы могут получить в филармонии
28 июня 2019
Пригласительные на концерт сводного хора Псковской области гости Ганзы могут получить в филармонии
Полицейские Пскова несут службу в усиленном режиме на Ганзейских днях
27 июня 2019
Полицейские Пскова несут службу в усиленном режиме на Ганзейских днях
Что предлагают гостям Ганзы в Пскове
27 июня 2019
Что предлагают гостям Ганзы в Пскове
Праздничный концерт на центральной площадке Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 июня 2019
Праздничный концерт на центральной площадке Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Церемония торжественного открытия Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 июня 2019
Церемония торжественного открытия Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Центральная площадка Ганзейских дней начала работу на Октябрьской площади Пскова
27 июня 2019
Центральная площадка Ганзейских дней начала работу на Октябрьской площади Пскова

Идет загрузка...