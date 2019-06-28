Игровую комнату обустроили в Бобровском детском доме на деньги неравнодушных псковичей

10:47, 28 июня 2019, ПАИ

У подопечных псковского областного отделения Российского детского фонда, воспитанников Бобровского детского дома в Печорском районе, появилась новая игровая комната. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Детского фонда.

Оборудовать комнату необходимой мебелью и игрушками удалось благодаря средствам, собранным на предпасхальной акции «Доброе сердце». С помощью волонтёров псковичи собрали порядка 78 тысяч рублей. На эти средства в интернате купили развивающие игрушки, коврики, мягкую мебель, телевизор и DVD-плеер.

В Бобровском детском доме живут более 70 детей-инвалидов – ребята в возрасте от 4 до 18 лет, страдающие различными заболеваниями и отклонениями в развитии. «Такие дети нуждаются в особой заботе и внимании, - рассказали в Детском фонде. - Педагоги и воспитатели учреждения стараются создать домашнюю атмосферу в учреждении, организовать индивидуальное пространство для развития девочек и мальчиков, но для этого в учреждении не хватало игрушек, специализированной мебели для комфорта и мягких ковриков для безопасности».

«Мы благодарны и признательны каждому, кто не прошел мимо копилки, неважно каким был взнос. Для нас важно ваше неравнодушие и доброта к нашим детям!» - поблагодарил всех помощников директор Бобровского детского дома Александр Степанов.