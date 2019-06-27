0
13:26
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
09:10
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
09:10
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
15:33
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
14:39
15 человек утонули в Псковской области с начала года
12:20
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
12:12
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
Еще новости
Происшествия

Поезда курсируют на линии Москва – Санкт-Петербург с задержкой из-за кражи кабеля

26 поездов дальнего следования курсируют на линии Москва – Санкт-Петербург с задержкой от 1 до 2,5 часов, сообщает пресс-служба РЖД. Причиной стало хищение более 1,5 тыс. метров кабеля на Октябрьской железной дороге. 

Кражу из кабельного колодца обнаружили 28 июня в 2:40 на станции Сходня ОЖД. К 5:40 на место доставили 1700 метров нового кабеля и дополнительный запас, в 6:00 начались восстановительные работы. Создан оперативный штаб, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Специалисты восстанавливают график движения поездов, на Ленинградском вокзале Москвы работают 9 касс для переоформления и возврата проездных документов.   

3 поезда «Сапсан», следующих из Москвы, задерживаются на время от 25 до 51 минуты. 10 пригородных поездов в сторону Москвы проследовали с задержкой от 10 минут до 1 часа 50 минут, 3 пригородных поезда из Москвы – от 40 минут до 1 часа. Кроме того, отменены 9 пригородных поездов на участке Москва – Крюково.

Пассажиры пригородных поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные поезда «Ласточка».

Для обеспечения транспортной доступности на участке организовано дополнительное автобусное сообщение по маршрутам Клин – Москва, Подсолнечная – Москва; также увеличено количество автобусов по маршруту Крюково – Москва. ГИБДД направлены дополнительные наряды на ст. Крюково, Ховрино, Моссельмаш для регулирования движения автобусов. Совместно с администрациями Москвы и Московской области организован заказ дополнительных автобусов, которые в случае необходимости будут привлечены к организации перевозок пассажиров.

В настоящее время железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и обеспечения графика движения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
27 июня 2019
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
26 июня 2019
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
25 июня 2019
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
21 июня 2019
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
15 человек утонули в Псковской области с начала года
21 июня 2019
15 человек утонули в Псковской области с начала года
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
20 июня 2019
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
20 июня 2019
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
20 июня 2019
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки

Идет загрузка...