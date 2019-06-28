В Санкт-Петербурге начало работу годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром»

11:33, 28 июня 2019, ПАИ

28 июня в Санкт-Петербурге начало работу годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром». В собрании лично, через своих представителей и заочно принимают участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 3 июня 2019 года список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, содержит 472 тысячи 162 счета с общим количеством акций 23 млрд 468 млн 757 тысяч 524 штук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информации ПАО «Газпром».

По решению Совета директоров ПАО «Газпром» председателем собрания утвержден председатель Совета директоров ПАО «Газпром», специальный представитель президента Российской Федерации по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков. В работе собрания принимают участие члены Совета директоров ПАО «Газпром»: Алексей Миллер, Андрей Акимов, Тимур Кулибаев, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы: утверждение годового отчета общества; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; утверждение распределения прибыли общества по результатам 2018 года; о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; утверждение аудитора общества; о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества; о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества; о внесении изменений в устав ПАО «Газпром»; о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров

ПАО «Газпром»; о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»; о внесении изменений в положение о Правлении ПАО «Газпром»; о признании порядка выплаты дивидендов ОАО «Газпром» утратившим силу; избрание членов Совета директоров Общества; избрание членов Ревизионной комиссии общества.

В настоящее время с докладом об итогах деятельности компании в 2018 году выступает Алексей Миллер.