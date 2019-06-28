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Культура

Мастер-класс граффити для юных художников пройдет в Пскове 29 июня

29 июня в 12:00 в Пскове в Детском парке состоится общественная акция «Навстречу Ганзе» - мастер-класс граффити для юных художников. Социальный проект представит инициативная группа учащихся школы № 1 им. Л. М. Поземского» Пскова и художников «АРТ-МИКС: доброе православное граффити» из Печор. 

Концепция граффити: «Святой град Псков, сквозь века плывущий». Автор эскиза - ученик 9 «А» класса Александр Горелов, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Проект призван рассказать всем гостям Ганзы, в первую очередь - детям, о самобытной истории древнего города.

Композицию граффити представляет триптих «Святые покровители». Слева изображен Псково-Печерский монастырь – Дом Пресвятой Богородицы (художник Ирина Гурская и «АРТ-МИКС»), в центре расположен Свято-Троицкий собор – Дом Святой Троицы (художник Михаил Бобылев, Санкт-Петербург), справа можно увидеть Изборск – Дом святителя Николая (художник Александр Бушуев).

Куратором проекта выступает представитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Михаил Имамутдинов.

Руководителями социального проекта являются заместитель директора по воспитательной работе С. Михайлова, социальный педагог школы № 1 Л. Мякушина, руководитель «АРТ-МИКС» И.  Гурская. Попечитель проекта, осуществляющий софинансирование, – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

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