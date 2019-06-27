130 тысяч рублей украл лжеэлектрик у великолукской пенсионерки

13:10, 28 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках у 89-летней местной жительницы были похищены 130 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла 27 июня около 14:00. По версии следствия, к пенсионерке, одиноко проживающей в квартире на улице Дьяконова, зашла незнакомка. Она представилась работницей одной из коммунальных служб. Про цель визита уточнила: пришла для проверки электрических розеток. Проверив квартиру, незнакомка ушла, а после пенсионерка обнаружила, что у неё из шкафа похищены 130 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.