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Общество

Малый форум АСМИ начал работу в Пскове

Малый форум Ассоциации средств массовой информации Северо-Запада «Ганзейский Союз Нового времени: грани медиа-содружества» начал свою работу в Пскове 28 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков от имени администрации региона и губернатора Михаила Ведерникова поприветствовал всех, кто приехал на форум на древнюю, богатую историческими и духовными традициями Псковскую землю. Он отметил, что форум проходит в рамках 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени, к мероприятию вся Псковская область готовилась на протяжении многих лет.

Николай Цветков поблагодарил председателя АСМИ, директора Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС (Санкт-Петербург) Александра Потехина за то, что он согласился быть модератором одной из важнейших площадок панельных дискуссий на форуме приграничного сотрудничества «Путь навстречу». «Мы уделяем большое внимание этому форуму, который проходит вместе с выставкой промышленников Псковской области — это представление и презентация всего потенциала Псковской области, начиная от ОЭЗ «Моглино» и заканчивая всеми другими имеющимися возможностями для развития туристического, агропромышленного и других кластеров в Псковской области», - сказал он.

На форуме выступят председатель АСМИ, директор Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС (Санкт-Петербург) Александр Потехин и генеральный директор АСМИ (Санкт-Петербург) Иван Бенца. Участие в дискуссиях примут директор ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» Александр Машкарин, председатель комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области Константин Визирякин, редактор газеты «Призыв» (Себеж) Светлана Воронецкая, редактор газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова, главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков, редактор сайта и спецкор АСМИ (Санкт-Петербург) Борис Клементьев, председатель Союза СМИ Ленинградской области Михаил Михайличенко, директор АНО «Издательский дом «Медиа 60» Ирина Назарова, главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов, директор Института  современного государственного развития Дмитрий Солонников и главный редактор портала «Мойка 78» Олег Третьяков.

Ассоциация СМИ Северо-Запада России (АСМИ) создана в октябре 2000 года в Санкт-Петербурге. Учредительные документы подписали 19 руководителей СМИ фактически со всех регионов СЗФО.

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