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Общество

Перспектива остаться без водительских прав побудила двух жителей Пскова заплатить алименты

Перспектива остаться без водительских прав побудила двух жителей Пскова оплатить алименты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Один из псковичей за год накопил долг в размере 120 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель вручил должнику предупреждение об ограничении специального права управления транспортным средством, ограничил его право на выезд за пределы РФ и вручил требование о предоставлении автомобиля для ареста. Побоявшись потерять автомобиль, должник принял меры и полностью погасил задолженность по алиментным платежам.

Второй должник, будучи уволенным из организации, где он работал водителем, долгое время не имел возможности выплачивать алименты и накопил задолженность свыше 120 тысяч рублей. На личном приеме у судебного пристава-исполнителя, должник узнал, что может быть ограничен в специальном праве управления транспортным средством. Это ограничение могло стать препятствием для его дальнейшего трудоустройства, поэтому мужчина нашел деньги и все-таки погасил долг. 

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