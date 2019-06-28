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Общество

Избраны председатель и заместитель председателя нового совета директоров ПАО «Газпром»

28 июня  по окончании годового общего собрания акционеров ПАО «Газпром» состоялось заседание вновь избранного Совета директоров компании. На заседании принято решение избрать председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем председателя совета директоров компании избран председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

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