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Общество

Гости Ганзы в Пскове встречают ладью эпохи викингов (ВИДЕО)

Фото:Михаил Глущенко

В Пскове 28 июня проходит огромное количество ярких мероприятий, все они — составные части большой программы Ганзейских дней Нового времени. Одной из площадок стал берег реки Великой. У стен Плоской башни расположился лагерь реконструкторов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото: Михаил Глущенко

Именно сюда причалила деревянная ладья, выполненная в Санкт-Петерубрге. За основу были взяты рисунки из летописей и упоминания в летописных текстах. Именно на таких судах ходили когда-то по рекам и озерам в эпоху викингов.

В Пскове в этот день очень сильный ветер, порывы его достигают 15 метров в секунду. А потому купцам, которые вышли на воду в ладье, долго время не удавалось поднять парус. После нескольких попыток купцы двинулись к берегу на веслах. При этом саму лодку раскачивало так сильно, что с берега казалось, будто она вот-вот зачерпнет воду.

Фото: Михаил Глущенко

По легенде у приплывших порвало парус, и они причалили к псковской земле. Однако местные жители встретили их с опаской. Диалог на берегу перерос в схватку, к счастью, без кровопролития. Сторонам все же удалось договориться.

Фото: Михаил Глущенко

Организаторы сообщили, что еще одна такая «высадка» с ладьи пройдет в 17:00 на берегу реки. Но в следующий раз это будет инсценировка отражения нападения противника.

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