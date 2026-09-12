До 19 градусов прогреется воздух в Псковской области сегодня

09:42, 12 сентября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 12 сентября. Днём местами пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура в области днём составит +14...+19 градусов.

В Пскове погода без существенных осадков. Столбики термометров покажут +17...+19 градусов. Атмосферное давление низкое.