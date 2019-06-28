0
16:29
Выпускникам псковского филиала академии ФСИН вручили дипломы и присвоили звания лейтенантов
16:25
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове
15:36
Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум
15:30
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
15:24
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:13
Открытие Ганзейского рынка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:12
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
Еще новости
Общество

Режиссер Александр Поздняков: Создание нового кинофестиваля в Пскове — незаурядное событие

В Пскове 28 июня отрывается новый кинофестиваль - «Западные ворота». Это первый кинофестиваль на псковской земле, однако, убеждены специалисты, у него есть большое будущее.

«Создание нового кинофестиваля, а тем более, международного, - это незаурядное событие. Он должен привлечь внимание к Пскову», - заявил продюсер и режиссер Александр Поздняков на встрече с журналистами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева рассказала об истоках данного культурного мероприятия. Она сообщила, что идея создания фестиваля принадлежит губернатору области Михаилу Ведерникову.

«Кино - важное направление в искусстве. Это еще и мощный ресурс продвижения региона. Самая большая наша задача - развитие туризма, и мы видим прямую связь с кино», - сказала она.

Организаторы уточнили, что Псковская область предоставляет дополнительные выгодные для кинорежиссеров условия — это не только содействие в организации съемочного процесса, но и компенсация части затрат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове Председатель Союза развития туризма в России считает задачу визовых послаблений важнейшей Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020 Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ) Алексей Учитель приступает к съёмкам нового фильма под Псковом Эксперты дали оценку открывшимся в Пскове 39-м Международным ганзейским дням Открытие Ганзейского рынка (ФОТОРЕПОРТАЖ) Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове Режиссер Александр Поздняков: Создание нового кинофестиваля в Пскове — незаурядное событие
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Выпускникам псковского филиала академии ФСИН вручили дипломы и присвоили звания лейтенантов
28 июня 2019
Выпускникам псковского филиала академии ФСИН вручили дипломы и присвоили звания лейтенантов
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове
28 июня 2019
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове
Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум
28 июня 2019
Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
28 июня 2019
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июня 2019
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Открытие Ганзейского рынка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июня 2019
Открытие Ганзейского рынка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
28 июня 2019
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области обработал около 80 тысяч обращений на «горячую линию»
28 июня 2019
Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области обработал около 80 тысяч обращений на «горячую линию»

Идет загрузка...