Режиссер Александр Поздняков: Создание нового кинофестиваля в Пскове — незаурядное событие

14:57, 28 июня 2019, ПАИ

В Пскове 28 июня отрывается новый кинофестиваль - «Западные ворота». Это первый кинофестиваль на псковской земле, однако, убеждены специалисты, у него есть большое будущее.

«Создание нового кинофестиваля, а тем более, международного, - это незаурядное событие. Он должен привлечь внимание к Пскову», - заявил продюсер и режиссер Александр Поздняков на встрече с журналистами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева рассказала об истоках данного культурного мероприятия. Она сообщила, что идея создания фестиваля принадлежит губернатору области Михаилу Ведерникову.

«Кино - важное направление в искусстве. Это еще и мощный ресурс продвижения региона. Самая большая наша задача - развитие туризма, и мы видим прямую связь с кино», - сказала она.

Организаторы уточнили, что Псковская область предоставляет дополнительные выгодные для кинорежиссеров условия — это не только содействие в организации съемочного процесса, но и компенсация части затрат.