Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020

15:30, 28 июня 2019, ПАИ

Координатор по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства» от федерального правительства Германии Дирк Визе пригласил псковичей на 40-е Международные Ганзейский дни Нового времени, которые пройдут в его родном городе Брилоне в 2020 году. Об этом он сообщил на ганзейском форуме «Путь на встречу», который проходит в Пскове в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» 28 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Очень рад оказаться сегодня в Пскове», – обратился Дирк Визе к собравшимся. Он пояснил, что его задачей является развитие межобщественных отношений между странами, и поздравил организаторов Ганзейских дней в Пскове с их успешным проведением. От имени правительства Германии Дирк Визе поздравил Псков за его беспрецедентное гостеприимство. «Находясь в Берлине, где температура доходила до 40 градусов, сейчас особенно приятно находится в Пскове – с берлинской точки зрения у вас погода значительно лучше», – сказал он.

При этом Дирк Визе подчеркнул, что Псков находится в Европе, частью которой является и Россия. «Мы помним и осознаем страницы нашей мрачной истории, но в ней было много и светлых страниц, в том числе, когда Германия и Россия, Европа и Россия занимались приграничным сотрудничеством и переживали самые успешные времена», – отметил он и добавил, что Ганзейский союз связывает людей из разных стран и городов. По его мнению, эти связи показывают, что значение этого союза было не только экономическим, и распространялось далеко за пределы Балтийского региона.

Представитель Германии призвал развивать приграничное сотрудничество, общественные связи, а также задуматься над тем, как всем вместе способствовать упрощению визового режима, чтобы, возможно, впоследствии этот вопрос вообще был снят.

Важным событием Дирк Визе назвал то, что Россия остается в составе Совета Европы. По его словам, Петербургский международный экономический форум подтвердил, что Северо-Запад России таит в себе огромный потенциал для развития международных взаимоотношений в будущем. Он призвал усиленно пользоваться возможностями, которые дает Ганзейский союз.