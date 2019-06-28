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Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове

28 июня в Пскове начал работу Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Пусть навстречу». Он входит в программу Ганзейских дней, а потому его участники, в первую очередь, говорили о Ганзе.

Модератор пленарного заседания Александр Потехин, директор Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС, отметил, что «Ганза - это не просто отношения между странами, это тысячи связей между человеческими сердцами».

От имени губернатора Псковской области участников форума поприветствовала вице-губернатор Нинель Салагаева. В обращении прозвучало предложение обратить внимание участников мероприятия на расширение партнерских контактов, регионального и международного сотрудничества. Она добавила, что участвовать в работе форума согласились крупные эксперты, а потому региональные власти рассчитывают на скорейшие результаты такого общения. Кроме того, было озвучено предложение проводить приграничный форум на регулярной основе.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова в свою очередь подчеркнула, что «в сложных международных отношениях, в беспрецедентной информационной борьбе связи между людьми - это самое ценное». А потому, отметила она, есть огромный потенциал в работе породненных городов, в приграничном сотрудничестве и Ганзейский союз — одна из мощнейших сил в этом направлении. А наиболее перспективными направлениями взаимодействия она назвала культуру — исторические реконструкции, исторический туризм, культурный и межкультурный диалог.

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