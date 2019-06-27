В Невеле водитель уснул за рулём и врезался в дерево

16:10, 28 июня 2019, ПАИ

27 июня в 5:45 утра в Невеле на улице Ленкоммуны 27-летний водитель уснул за рулём и врезался в дерево. В аварии пострадали два пассажира, находившиеся в его автомобиле «Мерседес Бенц». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 23:50 27 июня в Великих Луках у дома №15 по Лазавицкой набережной 36-летний пьяный водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу Гранту» под управлением 54-летнего мужчины, который после ДТП вынужден был обратиться за помощью медиков.