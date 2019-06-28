Выпускникам псковского филиала академии ФСИН вручили дипломы и присвоили звания лейтенантов

16:29, 28 июня 2019, ПАИ

28 июня выпускникам псковского филиала академии ФСИН России вручили дипломы о высшем образовании и присвоили звания лейтенантов внутренней службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.



Фото: Псковский филиал академии ФСИН России



Фото: Псковский филиал академии ФСИН России



Фото: Псковский филиал академии ФСИН России



Фото: Псковский филиал академии ФСИН России



Фото: Псковский филиал академии ФСИН России



Фото: Псковский филиал академии ФСИН России



Фото: Псковский филиал академии ФСИН России



Фото: Псковский филиал академии ФСИН России















Дипломы с отличием выпускникам вручал руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. Выпускников поздравили вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, заместитель главы Псковского района Геннадий Ранцев, начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, представители силовых ведомств региона и духовенства.

Руководители властей Псковской области и Пскова отметили, что филиал академии занимает достойное место в системе образования региона, а выпускники образовательной организации «чрезвычайно востребованы благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к службе».

Начальник псковского филиала Дмитрий Панарин выразил признательность властям региона и города за всестороннюю поддержку, которую они оказывают образовательной организации.

Настоятель храма Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор совершил окропление святой водой и благословение, после чего выступили взвод почетного караула курсантов и спортсмены псковского филиала академии, курсанты исполнили лейтенантский вальс.

Затем выпускники по традиции выпустили в небо белых голубей и,проходя торжественным строем, подбросили вверх монеты.