Пленэр в Полистовских болотах провели юные художники

17:14, 28 июня 2019, ПАИ

Пленэр в Полистовских болотах провели учащиеся художественных школ из Бежаницкого и Локнянского районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

«Идея провести подобный творческий выезд у сотрудников заповедника возникла уже давно, ведь мир болот очень живописен – разноцветные сфагновые мхи, причудливые сосны, цветущие северные орхидеи - пальчатокоренники, маленькая хищница росянка – красота этих мест очаровывает и восхищает», - отметили в пресс-службе.

В течение двух дней, 25 и 26 июня, ребята и их наставники знакомились с миром верхового болота. За прошедшие дни ребята подготовили эскизы и зарисовки, которые в ближайшее время будут доработаны. По итогам пленэра пройдёт выставка детских художественных работ. Возможно, подобные творческие выезды станут регулярными не только для юных художников, но и взрослых любителей рисования.