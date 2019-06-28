Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы

17:40, 28 июня 2019, ПАИ

28 июня в Пскове сильный ветер повалил деревья и заборы, сообщают пользователи социальных сетей.

Так, на Балтийской, 3 от забора оторвался жестяной лист, который повредил бампер припаркованного автомобиля.

На Рижском проспекте и улице Некрасова упали деревья.

На набережной реки Великой сильным ветром завалило биотуалеты.

В 12:35 МЧС со ссылкой на Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщало о том, что в ближайшие 3 часа по Псковской области ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-17 м/сек.

Непогода помешала и планам организаторов Ганзейских дней - средневековые ладьи не вышли на реку Великую для инсценировки появления врагов у стен города из-за высоких волн.