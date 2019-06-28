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Общество

Фестиваль «Этномода» в Пскове объединил мастеров из России и Белоруссии

Фото: Михаил Глущенко

В третий раз в Пскове проходит фестиваль «Этномода». Он стал частью программы Ганзейских дней Нового времени. На протяжении двух дней мастера из России и Белоруссии будут представлять свои работы, передает корреспондент Псковского агентства информации. Площадкой для фестиваля стала одна из сцен в Финском парке Пскова.

Организаторы сообщили, что заявки поданы от мастеров Санкт-Петербурга, Костромы, Пскова и Псковской области, а также городов Белоруссии.

Гостей и участников фестиваля 28 июня поприветствовал депутат Псковской городской Думы Александр Баев. Он подчеркнул, что фестиваль моды — замечательный повод для знакомства с культурой других народов.

«Если в далекие годы Ганзейский союз был союзом торговым, то в наши дни он помимо этого является двигателем культурных отношений между народами», - сказал парламентарий.

Всего в фестивале участвуют 20 мастеров. 29 июня назовут сильнейших из них. Награды вручат победителям в четырех номинациях.

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