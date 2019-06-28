0
19:59
Ганзейские дни в Пскове. День второй (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:33
Порядка 100 кубометров мусора вывезли после первого дня Ганзы в Пскове
18:32
Фестиваль «Этномода» в Пскове объединил мастеров из России и Белоруссии
16:29
Выпускникам псковского филиала академии ФСИН вручили дипломы и присвоили звания лейтенантов
16:25
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове
15:36
Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум
15:30
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
Еще новости
  • Коротко
Общество

«Псковэнерго» познакомило участников Ганзейского форума с подключением к электросетям в России

С порядком подключения к электросетям в России познакомились участники Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», с докладом на эту тему в рамках работы секции «Условия ведения бизнеса в России. Новые ориентиры для инвестиций» выступил заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» Сергей Колесников.

По данным «Псковэнерго» в регионе наблюдается стабильный спрос на подключение к электросетям: в течение трех лет ежегодно выполняется порядка 4 тысяч 400 договоров об осуществлении технологического присоединения для разных категорий заявителей. Благодаря упрощению процедуры ТП, за последние 6 лет для заявителей «льготной» категории до 15 кВт сроки исполнения договоров сократились с 216 до 138 дней, для категории от 15-150 кВт – с 257 до 64 дней. В целом среднее время на технологическое присоединение по всем категориям сократилось за шесть лет в два раза.

Отдельная программа нацелена на поддержку малого и среднего бизнеса. Так, субъектам МСП с максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт технологическое присоединение осуществляется в срок 90 дней. Заявителям этой группы предоставляет беспроцентная рассрочка платы за техприсоединение на период до трех лет. Кроме того, в плату за ТП до 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства. Все меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также подробные условия техприсоединения размещены на специализированных интернет-порталах электросетевой организации.

Все желающие, которые хотят подключиться к электросетям на территории ответственности «Псковэнерго», вне зависимости от объема запрашиваемой мощности, могут лично обратиться в центры обслуживания потребителей либо воспользоваться дистанционными клиентскими сервисами портала «Россети Северо-Запад» или единой электронной площадкой сетевых организаций по электросетевым услугам.

В ходе обсуждения участники секции отметили открытость электросетевой организации для потребителей. По оценке представителя агентства стратегических инициатив по Псковской области Татьяны Кириленок, на местном уровне электросетевая компания лидирует по доступности. «Россети» в целом наиболее публичная и открытая компания в регионе в части раскрытия информации и сервисов для удобства потребителей», – отметила Татьяна Кириленок. Положительную оценку получили электросетевики и от представителя «Опоры России». Выступая на заседании секции, вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Артем Артемьев отметил, что «Россети» сильно продвинулись в доступности инфраструктуры.

Форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» проходит в Пскове 28-29 июня в рамках бизнес-программы 39-ых Международных Ганзейских дней нового времени. Организаторами форума является администрация Псковской области, ОЭЗ ППТ «Моглино», агентство инвестиционного развития Псковской области, фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области, администрация Пскова, Ганзейская дирекция по проведению праздников. На площадке форума объединилось около 400 участников из разных субъектов Российской Федерации и ряда европейских стран. Это и представители органов исполнительной, законодательной власти, дипломатического сектора, руководители крупных предприятий организаций, эксперты в профильных областях. Форум является международным и предоставляет участникам возможность обсудить темы межрегионального и международного сотрудничества, достигнутые результаты и новые планы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Сводный хор Псковской области выступил в самом сердце Псковского кремля Ганзейские дни в Пскове. День второй (ФОТОРЕПОРТАЖ) «Псковэнерго» познакомило участников Ганзейского форума с подключением к электросетям в России Порядка 100 кубометров мусора вывезли после первого дня Ганзы в Пскове Фестиваль «Этномода» в Пскове объединил мастеров из России и Белоруссии Режиссер и сценарист Андрей Кравчук о «Западных воротах» в Пскове: Это возможность перезагрузки Организаторы фестиваля «Западные ворота»: Псков — неисчерпаемая для кинематографа территория Международный кинофестиваль «Западные ворота» торжественно открыли в Пскове Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове Председатель Союза развития туризма в России считает задачу визовых послаблений важнейшей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Ганзейские дни в Пскове. День второй (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июня 2019
Ганзейские дни в Пскове. День второй (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Порядка 100 кубометров мусора вывезли после первого дня Ганзы в Пскове
28 июня 2019
Порядка 100 кубометров мусора вывезли после первого дня Ганзы в Пскове
Фестиваль «Этномода» в Пскове объединил мастеров из России и Белоруссии
28 июня 2019
Фестиваль «Этномода» в Пскове объединил мастеров из России и Белоруссии
Выпускникам псковского филиала академии ФСИН вручили дипломы и присвоили звания лейтенантов
28 июня 2019
Выпускникам псковского филиала академии ФСИН вручили дипломы и присвоили звания лейтенантов
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове
28 июня 2019
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове
Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум
28 июня 2019
Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
28 июня 2019
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июня 2019
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...