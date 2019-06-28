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Общество

Все региональные программы по развитию детского здравоохранения утверждены в России

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало и утвердило 85 региональных программ в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения России Татьяну Яковлеву.

Татьяна Яковлева подчеркнула, что все субъекты России уже приступили к реализации программ. Она уточнила, что соответствующие программы каждый регион обязан реализовать к определенным срокам, а Минздрав РФ будет контролировать их реализацию.

Татьяна Яковлева отметила, что, в частности, в программах особое внимание уделяется формированию школьной медицины. Кроме того, она сообщила, что в рамках федерального проекта запланировано строительство 40 новых современных детских медучреждений. 

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