Псковичи могут выиграть миллион рублей в конкурсе короткометражных фильмов

19:46, 28 июня 2019, ПАИ

Жители Псковской области могут выиграть миллион рублей в конкурсе короткометражных фильмов «Опа! Искусство внезапности», который проведет бренд камерофонов OPPO в рамках фестиваля уличного кино. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, конкурс пройдёт с начала июня по 30 сентября. Автор лучшей короткометражки получит главный приз – миллион рублей.

Для того чтобы участвовать в конкурсе, необходимо написать сценарий для трехминутного фильма и до 30 июня отправить его организаторам, заполнив форму на официальном сайте конкурса. Члены жюри выберут 8 лучших сценариев, авторы которых снимут собственную короткометражку под руководством известных менторов. Для воплощения своей идеи каждый из 8 участников получит флагманский смартфон OPPO Reno 10X Zoom. Оценивать работы и помогать участникам в съемках будут известные деятели культуры.

Лучшего «мобильного» режиссера выберут посетители фестиваля: зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм прямо во время просмотра, посветив фонариком, – уровень света на площадке замерит специальное устройство. Победитель всероссийского голосования получит миллион рублей. Параллельно будет проходить онлайн-голосование на официальном сайте конкурса. Победитель онлайн-голосования получит смартфон OPPO Reno 10X Zoom.

Фильмы финалистов увидят жители сотен населенных пунктов России. Конкурсные короткометражки покажут под открытым небом – в парках, на набережных и даже на крышах домов. Вход на все показы свободный. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.