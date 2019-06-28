Сводный хор Псковской области выступил в самом сердце Псковского кремля

20:20, 28 июня 2019, ПАИ

28 июня на территории Псковского кремля состоялся международный хоровой праздник в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. На мероприятии выступил сводный хор Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Около 800 лучших музыкантов региона в сопровождении симфонического оркестра Псковской областной филармонии исполнили наиболее популярные песни военных лет, советского времени, а также духовную музыку. На сцене под открытым небом собрались ведущие хоровые коллективы области, как народные, так и академические.

Среди солистов — лучшие хористы региона. В их числе Алина Жолобова (Великие Луки), Никита Пастухов (Псков), Матвей Чернышов (Псков), Дмитрий Ромачевский (Псков), а также Илья Андреев и Эвелина Миролюбова из Опочки. Участие в концерте принял и великолукский вокальный ансамбль «Традиция». На исполнение песни «Катюша» к сводному хору Псковской области присоединились совместный хор десантников 76-й десантно-штурмовой дивизии и хор ветеранов войны и труда из Великих Лук. Также в музыкальную программу вошли инструментальные номера ансамбля гусляров ППК и музыкальной школы № 4, а также трио баянистов.

Главным дирижером выступил руководитель проекта, руководитель хора Московской Сретенской духовной семинарии диакон Александр Амерханов. В концерте также принял участие главный дирижер симфонического оркестра Николай Хондзинский.

В августе 2019 года инициатива по развитию детского хорового пения нашла поддержку у министра просвещения РФ Ольги Васильевой, одобрил идею тогда еще врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове продлятся до 30 июня. Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.