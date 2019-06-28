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Сергей Гаврилов: Для Пскова Ганзейские дни стали заметным явлением в культурной жизни

Для Пскова Ганзейские дни стали не только значительным событием в туристической жизни, но и заметным явлением в культурной жизни. Об этом заявил заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов на заседании Ганзейской комиссии, которое прошло в рамках 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове 28 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы Пскова напомнил, что исторически Псков имел экономические и торговые связи с городами Западной Европы, и сегодня пути, способствующие развитию экономических связей многих регионов России с зарубежными странами, проходят через Псков.

Сергей Гаврилов отметил, что для Пскова очень ценно то, что Ганзейские дни позволили многим городам Ганзейского Союза из разных регионов России и зарубежных стран представлять на псковской земле себя, свою культуру и ремесла.

Он отметил, что псковичи дорожат дружбой со своими партнерами и теми побратимскими взаимоотношениями, которые связывают Псков с другими городами России и Европы. Сергей Гаврилов также подчеркнул, что сегодня, как никогда, важно не только сохранить многолетние дружеские отношения между ганзейскими городами, но и заложить основу для будущих проектов.

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