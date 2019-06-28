Пять районных судов упразднили в Псковской области

22:13, 28 июня 2019, ПАИ

В Псковской области с 28 июня упразднены пять районных судов: Плюсский, Новоржевский, Куньинский, Локнянский, Палкинский, сообщили Псковскому агентству информации в управлении судебного департамента в Псковской области.

В районах, где произошло упразднение судов, образованы постоянные судебные присутствия в составе соответствующих районных судов Псковской области. В составе Стугокрасненского районного суда образовано постоянное судебное присутствие в Плюссе; в составе Пушкиногорского районного суда – в Новоржеве; в составе Великолукского районного суда – в Кунье; в составе Бежаницкого районного суда – в Локне; в составе Печорского районного суда – в Палкино.

В управлении судебного департамента в Псковской области отметили, что в связи с упразднением пяти районных судов ведомство провело все организационно-штатные мероприятия и в полном объеме выполнило все материальные, технические, организационные мероприятия для начала работы укрупненных районных судов.