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Общество

Новгородцы поблагодарили псковичей за интересную программу Ганзейских дней

Представители Новгорода на общем собрании союза русских ганзейских городов поблагодарили организаторов Международных Ганзейских дней в Пскове за очень интересную и разнообразную программу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

В ответном слове исполняющая обязанности главы Пскова Елена Полонская отметила, что Международные Ганзейские дни – уникальная возможность для Пскова и области презентовать свой туристический и инвестиционный потенциал. Она также поблагодарила всех тех, кто приехал в Псков на Ганзейские дни. «Это очень важно для нас, как крайне важна и ваша оценка проходящих сейчас в Пскове Ганзейских дней», - подчеркнула она.

Также на заседании было принято решение о создании экономического союза Русских Ганзейских городов. Кроме того, участники совещания избрали нового исполнительного директора этого общественного объединения. Им стала заместитель мэра Великого Новгорода Ирина Кормановская.

Помимо этого представители Великого Новгорода презентовали предварительную программу 10-х Русских Ганзейских дней, которые пройдут в их городе в июне 2020 года. Они рассказали, что уже запланированы костюмированное шествие, презентационная и ремесленная ярмарки, фестиваль средневековой музыки, парад кораблей, средневековые игрища и забавы, флайборд-шоу, конкурс ганзейских городов, фестиваль уличных театров и многое другое.

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