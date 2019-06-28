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Общество

Везущую из Монголии в Польшу стрелу мира итальянку не пропустили через границу в Псковской области

Фото из блога Паолы Джаконими

Итальянка Паола Джаконими, которая верхом на лошади из Монголии в Польшу везёт стрелу мира, не может пересечь границу в Псковской области. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

В данный момент итальянка находится на российско-латвийской границе вблизи Великих Лук. По информации телеканала, у неё отсутствуют дополнительные документы на лошадей, которые требуются при пересечении границы. В связи с этим Паола Джаконими пока временно живёт в палатке в Псковской области. Управляющий конюшни в деревне Баландино Пётр Гогонов пригласил итальянку и её лошадей пожить к себе, пока не решится вопрос с пересечением границы. «Россия 24» отмечает, что Паола Джаконими пока учит русский язык, и не переживает, что её не пропустили через границу.

Итальянка уже побывала в ряде российских регионов, в последние дни она находилась в Великих Луках. Своё путешествие всадница начала ещё летом 2018 года. Она хочет повторить путь татаро-монголов в Краков (Польша). Туда она планирует доставить стрелу из Монголии, чтобы сделать её символом, который объединит Восток и Запад. В целом путешественнице предстоит преодолеть около 7,5 тысяч километров. Подготовка к этому походу заняла у неё десять лет. Путешествует итальянка на двух лошадях.

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