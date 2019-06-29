В Печорах 29 и 30 июня дадут органные концерты

13:07, 29 июня 2019, ПАИ

В лютеранской церкви Св. Петра в Печорах 29 и 30 июня пройдут органные концерты. В субботу в рамках Органной Академии для студентов - органистов российских музыкальных вузов состоится концерт доцента кафедры органа и клавесина Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского члена Союза композиторов России Алексея Шмитова, рассказали Псковскому агентству информации организаторы. В программе произведения Баха, Мендельсона, Райнбергера.

30 июня выступит органистка из Латвии Лариса Царькова. В программе произведения латвийских и немецких композиторов.

Начало концертов - 16:00.