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Культура

В Печорах 29 и 30 июня дадут органные концерты

В лютеранской церкви Св. Петра в Печорах 29 и 30 июня пройдут органные концерты. В субботу в рамках Органной Академии для студентов - органистов российских музыкальных вузов состоится концерт доцента кафедры органа и клавесина Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского члена Союза композиторов России Алексея Шмитова, рассказали Псковскому агентству информации организаторы. В программе произведения Баха, Мендельсона,  Райнбергера. 

30 июня выступит органистка из Латвии Лариса Царькова. В программе произведения латвийских и немецких композиторов. 

Начало концертов - 16:00.

 

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