Для Молодой Ганзы в Пскове провели серию мастер-классов

16:28, 29 июня 2019, ПАИ

Делегаты Молодой Ганзы 29 июня стали участниками серии мастер-классов в Пскове. Эта часть вошла в программу Ганзейских дней Нового времени, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре. Ребята, к примеру, научились изготавливать традиционную псковскую игрушку - тряпичную куклу. Когда-то полагали, что она обладает магическими свойствами и даже способна уберечь дом и его обитателей. Занятие провела мастер по народной кукле Анжелика Владимирова.

Еще один мастер-класс - изготовление воздушных змеев. Участники акции смогли не только сделать их своими руками, но и поднять в небо на горе Соколиха у памятника Александру Невскому и его дружине.

Прошло и занятие по кулинарии - молодые ганзейцы учились делать пирожки с начинкой. Прошло и занятие по изучению русского языка. в молодежном центре уточнили, что это было изучение исключительно нескольких фраз, необходимых в общении в дни ганзы в Пскове.

Был и мастер-класс по овладению средневековым оружием. Участники Молодой Ганзы смогли испытать свою силу в боях на мечах.