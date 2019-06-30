В Пскове закрывается магазин SPAR

01:10, 30 июня 2019, ПАИ

В Пскове 30 июня прекращает работу магазин крупной торговой сети SPAR. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации сотрудники магазина, накануне руководство сообщило о таком решении. 29 июня в торговых залах были предложены скидки для покупателей по нескольким позициям и ближе к полуночи полки магазина опустели.

«Закрываться будем в воскресенье утром. В 10 часов. Насовсем или нет - нам не говорят», - поделилась сотрудник торгового зала.

«Может быть, здесь будет строительный магазин», - предположил сотрудник на кассе.