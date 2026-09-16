Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове в конце сентября

15:31, 16 сентября 2026, ПАИ

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 29 сентября. В этот день в городе заработают «энергетические точки», где велолюбители смогут получить бонусы от партнёров акции, а также подарки от организаторов, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Помимо точек партнёров, в Пскове будут расположены точки организаторов на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта (сквер между домом № 68 и пешеходным переходом), в аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова), возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16).

На каждой из них волонтёры акции помогут закрепить номерки на велосипеды и вручат энергетический батончик вместе с брендированной продукцией. Также по всему городу будут работать точки партнёров – чаще всего это кофейни и заведения стрит-фуда. Там подарки можно будет забрать в течение дня, даже если не получилось сделать это утром у организаторов. Точный список партнёров станет известен в ближайшее время.

Отметим, акция «На работу на велосипеде» проходит два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде.