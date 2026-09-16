Невель назвали одним из лидеров Псковской области по работе с молодёжью

15:27, 16 сентября 2026, ПАИ

Невель входит в число лидеров Псковской области по работе с молодежью. Об этом рассказал министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам министра, многое в реализации молодежной политики зависит от специалистов, которые работают непосредственно на местах.

«Там специалисты знают, как работать, как выстраивать взаимоотношения с молодежью», - отметил Дмитрий Яковлев, говоря о Невеле.

Он также отметил работу нового специалиста в Великих Луках. По словам министра, местные ребята быстро включились в систему экополитики региона.

Дмитрий Яковлев добавил, что молодым людям доступно немало мер поддержки, информацию о которых можно найти на сайте министерства молодёжной политики Псковской области и Росмолодёжи.

«Возможности всегда есть. Они практически безграничны, поэтому должно быть только желание. Мы поможем и подскажем всем, кто к нам обратится», - подчеркнул министр.