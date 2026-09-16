Псковская гордума рассмотрит новые виды использования зоны режимных территорий

15:38, 16 сентября 2026, ПАИ

Члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы рассмотрели изменения в муниципальные Правила землепользования и застройки. Заседание провел председатель комитета Григорий Стороненков, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Представители администрации Пскова предложили дополнить перечень условно разрешенных видов использования территориальной зоны СН1 «Зона режимных территорий». В него планируется включить «Автомобильную мойку», «Ремонт автомобилей» и «Гостиничное обслуживание».

После обсуждения члены комитета проголосовали за рекомендацию председателю Псковской городской Думы включить вопрос в повестку очередной сессии. Депутатам предлагается принять соответствующие изменения.