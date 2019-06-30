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Общество

Роструд объяснил, как правильно уходить в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) дали рекомендации, как правильно уйти в отпуск, пишет «Российская газета».

В ведомстве напомнили, что вопрос отпуска решается между работодателем и сотрудником в рамках трудового договора. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Однако некоторые работники имеют право на удлиненный отпуск.

В Роструде отметили, что любой ежегодный отпуск можно разделить на несколько частей. Однако продолжительность одной из его частей должна составлять как минимум 14 календарных дней.

Также в ведомстве подчеркнули, что работодатель не может отказывать в отпуске сотрудникам до 18 лет и работникам вредных и опасных производств.

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