Роструд объяснил, как правильно уходить в отпуск

10:00, 30 июня 2019, ПАИ

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) дали рекомендации, как правильно уйти в отпуск, пишет «Российская газета».

В ведомстве напомнили, что вопрос отпуска решается между работодателем и сотрудником в рамках трудового договора. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Однако некоторые работники имеют право на удлиненный отпуск.

В Роструде отметили, что любой ежегодный отпуск можно разделить на несколько частей. Однако продолжительность одной из его частей должна составлять как минимум 14 календарных дней.

Также в ведомстве подчеркнули, что работодатель не может отказывать в отпуске сотрудникам до 18 лет и работникам вредных и опасных производств.