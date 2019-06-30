Генконсул ФРГ в Санкт-Петербурге: Потенциал Ганзейского движения необходимо развивать

11:17, 30 июня 2019, ПАИ

«Прежде я даже не осознавала всю ценность международного Ганзейского движения, но теперь убеждена, что заключенный в нем потенциал необходимо развивать», - заявила генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд на встрече с исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская отметила, что на протяжении многих лет Псков поддерживает тесные партнерские связи с Германией и породнен с двумя немецкими городами - Нойсом и Герой. Она также отметила, что у Пскова есть давний и надежный партнер – Общественно-полезный союз «Инициатива Псков», - который перевернул взгляд псковичей на людей с ограниченными возможностями. По её словам, интеграционные мастерские, которые появились в Пскове благодаря немецким партнерам, стали уникальным предприятием не только для Пскова, но и для всей страны. «К нам приезжают со всей страны и родители, и педагоги, чтобы познакомиться с опытом работы этого предприятия», - отметила Елена Полонская.

Координатор сотрудничества со странами Восточного партнерства в Бундестаге Дирк Визе отметил, что в Брилоне, где в 2020 году пройдут 40-е Международные Ганзейские дни, работают аналогичные мастерские для людей с ограниченными возможностями. Он подчеркнул, что был бы рад, если при участии волонтеров из Молодой Ганзы удастся осуществить совместный проект по дальнейшему развитию этого направления.