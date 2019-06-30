Президент Международного Ганзейского союза подвел итоги 39-х Ганзейских дней в Пскове

11:25, 30 июня 2019, ПАИ

«Все были приятно удивлены интересом населения города к международному фестивалю. Это так необычно: уже в пятницу было много людей у ганзейских палаток», - заявил президент Международного Ганзейского союза Нового времени, бургомистр Любека Ян Линденау 30 июня на встрече с журналистами.

Подводя итоги фестиваля в Пскове, он подчеркнул, что Ганза в Пскове состоялась и оставила положительные впечатления, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Для нас Ганзейские дни в Пскове - тоже важное событие. Был выбран новый президиум, который будет вести ганзейский союз дальше»,- сказал он и добавил, что 30 июня прошло рабочее совещание по ряду организационных вопросов.

Ян Линденау поблагодарил волонтеров за сопровождение каждой группы на каждом этапе программы. Отдельно слова благодарности высказаны организаторам за формирование праздничного пространства. «Это впечатляет», - восхитился он.

Президент Международного Ганзейского союза отметил и проведение экономического форума. «По сравнению с другими Ганзейскими днями это был большой форум. Ганза – не только культурное взаимодействие. Экономические контакты тоже растут», - сказал он.

Ян Линденау выразил надежду, что еще не однажды Ганза будет проведена в Пскове. По его словам, организация была на высоком уровне, и этот российский город может вновь подавать заявку на проведение Ганзейских дней, у него есть все шансы получить ее одобрение.

«И если в Пскове будут дожди, приглашайте нас. Мы приедем, и как происходит в городах проведения Ганзейских дней, дождь закончится», - добавил Ян Линденау.