Бургомистр Брилона: Ганзейский фестиваль в Пскове удался

11:31, 30 июня 2019, ПАИ

Бургомистр Брилона, следующего города проведения Гагзейских дней в 2020 году, доктор Кристоф Барч дал высокую оценку прошедшему фестивалю в Пскове. Он особенно отметил дружелюбие и открытость псковичей. «Это то, что нам особенно хотелось бы видеть у нас в дни проведения фестиваля в следующем году», - цитирует Кристофа Барча корреспондент Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что организаторы Ганзы в Брилоне внимательно наблюдают за организацией праздника в Пскове в надежде перенять многие детали, создать комфортные условия как для жителей Брилона, так и для его гостей.

Он уточнил, что Брилон – небольшой город, население его - примерно треть Пскова. «И улицы у нас не такие широкие. Будут трудности с размещением Ганзейского рынка», - сказал бургомистр города. Но решению ряда задач поможет организация Ганзейских дней в Пскове.