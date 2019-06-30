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Общество

Бургомистр Нойса: Псков провел Ганзейские дни, о которых можно только мечтать

«Нойс и Псков связывают давние партнерские отношения породненных городов. Я сам уже в четвертый раз прибыл в Псков. И я, и многочисленная делегация Нойса отмечаем, что Псков очень изменился. Это бросается в глаза. Пскову удалось провести Ганзейский фестиваль, о котором можно только мечтать»,- заявил бургомистр Нойса Райнер Бройер на встрече с представителями СМИ в Ганзейской дирекции в Пскове.

Он добавил, что через три года Ганзейский фестиваль пройдет в Нойсе. А потому опыт предшественников важен для этого города. И, конечно, важен опыт псковичей, сумевших организовать мероприятие на столь высоком уровне, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Райнер Бройер подчеркнул, что был в Пскове некоторое время назад и может сравнить изменения, которые произошли за период подготовки к проведению Ганзейских дней. По его словам, работа проведена огромная, и ее результаты радуют.

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