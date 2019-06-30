Глава администрации Пскова поблагодарил горожан за терпение
Глава администрации Пскова Александр Братчиков выразил слова благодарности псковичам за терпение в ходе организации Ганзейских дней Нового времени. Это обращение прозвучало на встрече с представителями СМИ 30 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Александр Братчиков подчеркнул, что это первое крупное культурное мероприятие такого уровня в новой истории Пскова, но город справился с приемом многочисленных гостей.
«Хотел бы уточнить у Яна Линденау (президент Международного ганзейского союза – ПАИ), когда Псков может вновь претендовать на проведение Ганзы», - поинтересовался глава администрации.
Организаторы Ганзейских дней уточнили, что это может случиться в 2033 году.