Глава администрации Пскова поблагодарил горожан за терпение

12:01, 30 июня 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков выразил слова благодарности псковичам за терпение в ходе организации Ганзейских дней Нового времени. Это обращение прозвучало на встрече с представителями СМИ 30 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков подчеркнул, что это первое крупное культурное мероприятие такого уровня в новой истории Пскова, но город справился с приемом многочисленных гостей.

«Хотел бы уточнить у Яна Линденау (президент Международного ганзейского союза – ПАИ), когда Псков может вновь претендовать на проведение Ганзы», - поинтересовался глава администрации.

Организаторы Ганзейских дней уточнили, что это может случиться в 2033 году.