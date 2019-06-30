0
15:11
Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
13:45
В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза
13:10
40 тысяч человек посмотрели Ганзейский салют в Пскове
12:18
200 тысяч человек посмотрели трансляцию церемонии открытия фестиваля «Западные ворота»
12:01
Глава администрации Пскова поблагодарил горожан за терпение
11:56
Елена Полонская: Провести Ганзу помогали простые жители Пскова
11:25
Президент Международного Ганзейского союза подвел итоги 39-х Ганзейских дней в Пскове
Еще новости
Общество

Директор кинофестиваля «Западные ворота» хочет расширить список стран участников

Программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский хочет в будущем сделать мероприятие более открытым, чтобы в нем участвовали не только страны Ганзейского союза. В частности, он хочет пригласить Португалию. Об этом он заявил на пресс-конференции в проектном офисе «Команды 2018» 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Дунаевский рассказал, что при подготовке программы кинофестиваля «Западные ворота», он решил, что в кинофестивале будут участвовать фильмы, получившие главные национальные премии. По его словам, также была задача познакомить зрителей фестиваля с популярными фильмами стран Ганзейского союза, которые достигали высот.

Он подчеркнул, что если фестиваль пройдёт в следующем году, то организаторы постараются расширить географические рамки мероприятия. По его словам, если была бы шире сетка киносеансов, то на этом кинофестивале показывали бы и документальное кино, а не только игровое. Алексей Дунаевский отметил, что организаторы будут очень рады, если кинофестиваль «Западные ворота» станет традиционным.

Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. В рамках кинофестиваля показывают 10 короткометражных фильмов, программы секции «Ленфильм-клуб», фаворитов экрана из золотой коллекции мирового кино и снятые в Псковской области фильмы. Шесть лидеров национальных прокатов поборются за главный приз кинофестиваля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове Делегаты Молодой Ганзы посетили Печоры Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов Главный приз кинофестиваля «Западные ворота» получили эстонские кинематографисты Директор «Ленфильма» пожелал кинофестивалю «Западные ворота» стать доброй традицией Директор кинофестиваля «Западные ворота» оценил организацию мероприятия Алексей Дунаевский: Постоянно слышу, что в Псковскую область приедут снимать кино В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза Ганзейский салют в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ) 40 тысяч человек посмотрели Ганзейский салют в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Директор кинофестиваля «Западные ворота» хочет расширить список стран участников 200 тысяч человек посмотрели трансляцию церемонии открытия фестиваля «Западные ворота» Татьяна Пахомова: Открытие филиала проектного офиса «Команда 2018» в Дно поможет вовлекать молодежь в развитие района Фестиваль в честь Дня молодежи пройдёт в Пскове Берега острова Залита очистили от мусора псковские волонтеры Памятник Петру I появится в Пскове Проектные школы начнут работу в районах Псковской области с сентября Советник псковского губернатора рассчитывает, что проектный офис «Команды 2018» станет кузницей кадров Бизнес-тренер: Проектный офис «Команды 2018» в Пскове – не только для молодежи 600 заявок поступили от инициативных псковичей на сайт «Команды 2018» за год
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
30 июня 2019
Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза
30 июня 2019
В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза
40 тысяч человек посмотрели Ганзейский салют в Пскове
30 июня 2019
40 тысяч человек посмотрели Ганзейский салют в Пскове
200 тысяч человек посмотрели трансляцию церемонии открытия фестиваля «Западные ворота»
30 июня 2019
200 тысяч человек посмотрели трансляцию церемонии открытия фестиваля «Западные ворота»
Глава администрации Пскова поблагодарил горожан за терпение
30 июня 2019
Глава администрации Пскова поблагодарил горожан за терпение
Елена Полонская: Провести Ганзу помогали простые жители Пскова
30 июня 2019
Елена Полонская: Провести Ганзу помогали простые жители Пскова
Президент Международного Ганзейского союза подвел итоги 39-х Ганзейских дней в Пскове
30 июня 2019
Президент Международного Ганзейского союза подвел итоги 39-х Ганзейских дней в Пскове
«Аллею дружбы» высадили в Пскове в честь Ганзейского союза
30 июня 2019
«Аллею дружбы» высадили в Пскове в честь Ганзейского союза

Идет загрузка...