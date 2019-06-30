Директор кинофестиваля «Западные ворота» хочет расширить список стран участников

13:00, 30 июня 2019, ПАИ

Программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский хочет в будущем сделать мероприятие более открытым, чтобы в нем участвовали не только страны Ганзейского союза. В частности, он хочет пригласить Португалию. Об этом он заявил на пресс-конференции в проектном офисе «Команды 2018» 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Дунаевский рассказал, что при подготовке программы кинофестиваля «Западные ворота», он решил, что в кинофестивале будут участвовать фильмы, получившие главные национальные премии. По его словам, также была задача познакомить зрителей фестиваля с популярными фильмами стран Ганзейского союза, которые достигали высот.

Он подчеркнул, что если фестиваль пройдёт в следующем году, то организаторы постараются расширить географические рамки мероприятия. По его словам, если была бы шире сетка киносеансов, то на этом кинофестивале показывали бы и документальное кино, а не только игровое. Алексей Дунаевский отметил, что организаторы будут очень рады, если кинофестиваль «Западные ворота» станет традиционным.

Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. В рамках кинофестиваля показывают 10 короткометражных фильмов, программы секции «Ленфильм-клуб», фаворитов экрана из золотой коллекции мирового кино и снятые в Псковской области фильмы. Шесть лидеров национальных прокатов поборются за главный приз кинофестиваля.