Алексей Дунаевский: Постоянно слышу, что в Псковскую область приедут снимать кино

14:19, 30 июня 2019, ПАИ

Программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский рассказал, что постоянно слышит разговоры о том, что режиссеры планируют снимать фильмы в Псковской области. Об этом он заявил на пресс-конференции в проектном офисе «Команды 2018» 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор информационного агентства «Профсинема» Нина Ромодановская отметила, что кроме неоспоримой красоты в Пскове и области должна быть создана инфраструктура, чтобы кинематографисты захотели сюда приехать. Она также добавила, что должна быть создана кинокомиссия, которая помогала бы кинематографистам.

В рамках кинофестиваля «Западные ворота» показывали 10 короткометражных фильмов, программы секции «Ленфильм-клуб», фаворитов экрана из золотой коллекции мирового кино и снятые в Псковской области фильмы. Шесть лидеров национальных прокатов поборются за главный приз кинофестиваля.