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Общество

Директор кинофестиваля «Западные ворота» оценил организацию мероприятия

Программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский оценил по 10-балльной шкале организацию международного кинофестиваля «Западные ворота». Свою оценку он озвучил на пресс-конференции в проектном офисе «Команды 2018» 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Дунаевский отметил, что себе как организатору поставил бы оценку «5» по 10-балльной шкале, а участникам – «10». При этом директор кинофестиваля «Западные ворота» отметил, что необходимо различать фестиваль и фильмы на нем.  «Надо отдавать себе отчет, что иногда фильмы не являются лицом фестиваля. Повезло с «Ленфильмом» - они молодцы, я страшно удивляюсь вещам для меня рутинного харакетара, в которую они вкладывают «нотку поэзии», - сказал он.

В рамках кинофестиваля «Западные ворота» показывали 10 короткометражных фильмов, программы секции «Ленфильм-клуб», фаворитов экрана из золотой коллекции мирового кино и снятые в Псковской области фильмы. Шесть лидеров национальных прокатов поборются за главный приз кинофестиваля.

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