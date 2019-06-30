В Пскове завершились 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени

18:19, 30 июня 2019, ПАИ

30 июня в Пскове прошла официальная церемония закрытия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Перед сценой под открытым небом в сердце Псковского кремля собрались несколько тысяч человек: делегации ганзейских городов, жители и гости Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Президент Международного Ганзейского союза Ян Линденау подчеркнул высокий уровень организации Ганзейских дней в Пскове. «Три дня назад мы приехали на Псковскую землю в составе 89 делегаций со всей Европы как гости. А сегодня могу сказать, что мы уезжаем как друзья. Уважаемые жители города! Это был грандиозный праздник Ганзы и мы гордимся, что вы стали нашей частью», — отметил он.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская отметила, что для Пскова было огромной честью провести на своей земле такое грандиозное мероприятие. Она подчеркнула, что большую помощь в организации Ганзы оказали сами жители Пскова. Также Елена Полонская от имени горожан поблагодарила президента России Владимира Путина, заместителя председателя правительства Ольгу Голодец, все федеральные министерства и ведомства и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за особое внимание к Пскову.

И. п. главы города отметила, что власти и жители Пскова старались сделать всё, чтобы гости Ганзы смогли погрузиться в атмосферу праздника и получили удовольствие от пребывания в Пскове. «За прошедшие четыре дня Псков превратился в одну большую ганзейскую семью. Уверена, что в будущем дружба между нашими городами будет только крепнуть, а все озвученные проекты станут реальностью и принесут пользу. Следующие Ганзейские дни пройдут в Брилоне, городе, который как и Псков сочетает в себе древность и современность. Мы не прощаемся с вами, мы говорим всем — до новых встреч. Наши двери всегда открыты для вас, добро пожаловать в Псков», — заключила Елена Полонская.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле этот международный праздник. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.