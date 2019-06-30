70 тысяч человек посетили Псков в дни Ганзы

18:43, 30 июня 2019, ПАИ

70 тысяч человек посетили Псков в дни 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Такие цифры прозвучали в ходе торжественной церемонии закрытия Ганзейских дней в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ганзейские дни в Пскове побывали 89 делегаций со всей Европы. Это порядка 1,6 тысяч делегатов и более 1 тысячи представителей социальной, культурной сферы, ремесленников, представителей народного промысла.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле этот международный праздник. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, и региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.