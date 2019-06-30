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Общество

«Балт-Фиш плюс» обязали не загрязнять реку в Псковском районе

В законную силу вступило решение Псковского районного суда об обязании ООО «Балт-Фиш плюс» обеспечить надлежащую эксплуатацию очистных сооружений, исключающую сброс в реку Каменку сточных вод с превышением нормативов загрязняющих веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской природоохранной прокуратуре.

Ранее Псковская природоохранная межрайонная прокуратура зафиксировала нарушения законодательства при осуществлении предприятием «Балт-Фиш плюс» сброса сточных вод в реку Каменку в Псковском районе. По результатам проведенных лабораторных исследований выявлена неэффективная работа очистных сооружений предприятия.

Указанные нарушения явились основанием для обращения Псковского природоохранного межрайонного прокурора в Псковский районный суд с исковым заявлением об обязании предприятия в срок до 1 января 2020 года обеспечить надлежащую эксплуатацию очистных сооружений, исключающую сброс в реку Каменку сточных вод с превышением нормативов загрязняющих веществ.

Решением Псковского районного суда исковые требования Псковской природоохранной прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В настоящее время решение суда вступило в законную силу. 

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