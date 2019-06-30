0
20:17
Более 200 тысяч человек стали участниками Ганзы в Пскове
19:12
Закрытие 39-х ганзейских дней нового времени в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:11
Шествие делегаций из стран Ганзейского союза (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:33
Псковский губернатор поблагодарил всех, кто был причастен к подготовке и проведению Ганзы-2019
18:19
В Пскове завершились 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени
16:09
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
15:11
Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
Еще новости
Общество

Дожди ожидаются в Псковской области на следующей неделе

1 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью +11 до +16, днем +25 до +30 градусов. Атмосферное давление низкое.

2 июля, во вторник, ожидается небольшой дождь. Ночью от +11 до +13, днем воздух прогреется от +17 до +20 градусов, ветер западный.

3 июля, в среду, в течение суток ожидается небольшой дождь. Ночью от +11 до +13, днем термометры покажут +16 до +18 градусов. Будет дуть западный ветер.

4 июля, в четверг, прогнозируются небольшие дожди. Ночью от +10 до +12, днем от +14 до +16 градусов, ветер западный.

5 июля, в пятницу, ожидается небольшой дождь. Ночью от +11 до +13, днем от +14 до +16 градусов, ветер юго-западный.

6 июля, в субботу, ожидается небольшой дождь. Ночью от +10 до +12, днем от +15 до +17, ветер западный.

7 июля, в воскресенье, в течение суток ожидается небольшой дождь. Ночью от +11 до +13, днем от +15 до +17, ветер западный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 200 тысяч человек стали участниками Ганзы в Пскове
30 июня 2019
Более 200 тысяч человек стали участниками Ганзы в Пскове
Закрытие 39-х ганзейских дней нового времени в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 июня 2019
Закрытие 39-х ганзейских дней нового времени в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Шествие делегаций из стран Ганзейского союза (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 июня 2019
Шествие делегаций из стран Ганзейского союза (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковский губернатор поблагодарил всех, кто был причастен к подготовке и проведению Ганзы-2019
30 июня 2019
Псковский губернатор поблагодарил всех, кто был причастен к подготовке и проведению Ганзы-2019
В Пскове завершились 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени
30 июня 2019
В Пскове завершились 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
30 июня 2019
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
30 июня 2019
Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза
30 июня 2019
В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза

Идет загрузка...