Двое жителей Ленобласти отправятся в тюрьму за кражи в Псковской области

08:58, 01 июля 2019, ПАИ

В Островском районе жители Ленинградской области привлечены к уголовной ответственности за кражи аккумуляторных батарей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В период с 7 по 23 апреля 2018 года злоумышленники совершили ряд краж на территориях Опочецкого, Островского, Палкинского, Новосокольнического, Себежского, Пустошкинского районов. Они воровали батареи с базовых станций операторов сотовой связи и причинили ущерб собственникам на суммы от 14 тыс. 400 до 41 тыс. 600 рублей. 23 апреля 2018 года полицейские задержали подозреваемых на месте преступления.

У мужчин уже была судимость за аналогичные преступления, поэтому суд назначил им наказание в виде 3 лет и 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима.