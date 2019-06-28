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Двое жителей Ленобласти отправятся в тюрьму за кражи в Псковской области

В Островском районе жители Ленинградской области привлечены к уголовной ответственности за кражи аккумуляторных батарей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В период с 7 по 23 апреля 2018 года злоумышленники совершили ряд краж на территориях Опочецкого, Островского, Палкинского, Новосокольнического, Себежского, Пустошкинского районов. Они воровали батареи с базовых станций операторов сотовой связи и причинили ущерб собственникам на суммы от 14 тыс. 400  до 41 тыс. 600 рублей. 23 апреля 2018 года полицейские задержали подозреваемых на месте преступления.

У мужчин уже была судимость за аналогичные преступления, поэтому суд назначил им наказание в виде 3 лет и 3 лет  6 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима.

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